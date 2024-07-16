«Единая Россия» провела конференцию в городском округе Лотошино

В ее работе приняли участие секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Екатерина Долгасова, депутат Мособлдумы Сергей Сретинский, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Любовь Дмитриева, делегаты первичных отделений, члены политсовета и местной контрольной комиссии.

Темой конференции стало выдвижение кандидатов от «Единой России» на выборы депутатов совета депутатов городского округа Лотошино, назначенных на 8 сентября 2024 года. Решение об утверждении кандидатов от партии было единогласно принято после процедуры тайного голосования.

В списке кандидатов: члены фракции «Единая Россия», представители культуры, образования, спорта, предприниматели, члены молодежных и общественных организаций.

«Партия „Единая Россия“ — партия большинства, и мы прежде всего, рассчитываем на обновление рядов. В политику идут новые и перспективные кадры, которые должны пользоваться доверием избирателей. Помимо непосредственно работы в советах, наши депутаты постоянно должны находиться на связи с жителями, погружаться в их проблемы и обеспечивать их решение. В работе на общее благо многое зависит от целей человека, идущего кандидатом на выборы. Представлять интересы своих жителей, отстаивать их, нести ответственность за данные обещания — первостепенные задачи кандидатов от партии „Единая Россия“. Надо четко понимать, что это мы делаем для развития будущего нашего округа, региона, страны», — сказала Екатерина Долгасова.

Лидирующие позиции в списке утвержденных кандидатов заняли: Сергей Яковлев — депутат совета депутатов городского округа Лотошино, руководитель фракции партии «Единая Россия» в совете депутатов округа, руководитель местного отделения «Молодая гвардия Единой России», Ольга Дронова — председатель Общественной палаты городского округа Лотошино, Юлия Алексеева — руководитель местной общественной приемной партии «Единая Россия».

Еще одним из вопросов повестки конференции стало обсуждение предложений, которые сформируют Народную программу по наказам жителей.

«Сегодня в городском округе Лотошино на партийной конференции утвердили список кандидатов, которые и будут представлять „Единую Россию“ на выборах. Каждому прошедшему дальше кандидату желаю успехов. И, конечно, оправдать доверие своих избирателей. Вместе мы будем продолжать реализацию Народной программы партии, исполнять наказы жителей. Только за текущий год по Народной программе в городском округе Лотошино капитально отремонтированы детский сад „Мечта“ и Лотошинская средняя общеобразовательная школа № 1. Мы и дальше будем вносить достойный вклад в будущее нашего региона», — сказал депутат Московской областной думы Сергей Сретинский.

В 2024 году «Единая Россия» проводит предварительное голосование в 15-й раз. Московскую область ждет большое обновление депутатского корпуса. По итогам выборной кампании будет избрано 574 депутата.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.