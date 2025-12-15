«Единая Россия» подвела итоги года и обратилась к согражданам перед выборами в Госдуму

«Единая Россия» провела заседание Генсовета, на котором подвели итоги года и обозначили ключевые задачи на следующий. Партия публично объявила о старте предвыборной кампании 2026 и выпустила обращение к сторонникам и согражданам с призывом принять участие в формировании новой народной программы, передает пресс-служба «Единой России».

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев представил главные достижения партии в 2025 году. Это расширение гуманитарных миссий, обновление внутренней инфраструктуры, усиление молодежного крыла и победа в ЕДГ-2025 — партия получила 80% мандатов. Отдельно Владимир Якушев остановился на реализации народной программы.

По итогам 11 месяцев 2025 года при поддержке и по инициативе «Единой России» в регионах построили 60 новых школ, отремонтировали 749 действующих и 54 детских сада, модернизировали свыше 1300 амбулаторий, поликлиник и ФАПов. Также по народной программе благоустроили более 6 тысяч придомовых и общественных пространств.

Владимир Якушев подчеркнул, что все 22 партпроекта показали высокие результаты и эта работа будет продолжена в следующем году. На реализацию положений народной программы выделено 5,9 трлн рублей.

«Наша главнейшая задача, чтобы эти средства были эффективно потрачены в каждом населенном пункте. И то количество объектов, которые мы предусмотрели в народной программе, люди должны увидеть», — сказал Владимир Якушев.

В 2026 году партии предстоит отчитаться об исполнении принятой в 2021 году народной программы и сформировать новую. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул, что документ подготовят в прямом контакте с гражданами страны. В обращении, опубликованном партией, отмечается, что власть в государстве принадлежит народу, а главный документ «Единой России» воплощает эту власть в конкретных проектах и решениях.

««Единая Россия» в настоящий момент является крупнейшей политической силой страны. Партия работает везде и защищает нашу страну в прямом смысле этого слова, со всеми гражданами нашей страны, вне контекста от партийной или какой-то другой принадлежности», — заключил Дмитрий Медведев.