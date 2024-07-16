«Единая Россия» определилась с кандидатами в Совет депутатов Сергиево-Посадского округа

5 июля в Сергиевом Посаде в ДК им. Ю. Гагарина прошел первый этап 27-й конференции местного отделения партии «Единая Россия», передает пресс-служба партии.

В ее работе приняли участие члены местного политического совета Сергиево-Посадского отделения партии. После процедуры тайного голосования было принято решение об утверждении списка кандидатов от «Единой России» для последующего их выдвижения на сентябрьские выборы в депутаты Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа. Напомним, сделать свой выбор граждане смогут в Единый день голосования 8 сентября

В предложенном списке кандидатов от партии — победители предварительного голосования. Это действующие депутаты, члены фракции «Единая Россия», общественники и молодежь, а также представители разных сфер деятельности — образования, медицины и др.

«Партия „Единая Россия“ — единственная, которая не первый год применяет процедуру предварительного голосования. Партия провела ее весной, по итогам, опираясь на мнение жителей, был сформирован список кандидатов, которых теперь партия выдвигает на предстоящие выборы», — сказала секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Рита Тихомирова.

Она добавила, что именно благодаря выбору граждан в список вошли достойные люди. Многие из них связаны со специальной военной операцией, это представители волонтерских движений, а также непосредственные участники.

Партийный список возглавляют участники СВО — Иван Евдокимов и Илья Никонов.

Иван Евдокимов с 2020 года работал в Шеметовской школе Сергиево-Посадского округа учителем физкультуры. Активно продвигал спорт среди учеников и их родителей. В сентябре 2022 года был призван и ушел на специальную военную операцию. За время службы награжден медалями «За Боевое Отличие» и «За Укрепление Боевого Содружества».

Илья Никонов по профессии врач-стоматолог. Вместе с супругой воспитывает двоих детей. До поступления на военную службу работал в Сергиево-Посадской районной больнице. На СВО пошел добровольцем в августе 2023 года.

В пятерке партийного списка — волонтер, мама пятерых детей, жена участника СВО Анна Солдатова. Анна регулярно участвует в гуманитарных миссиях и лично доставляет помощь нашим солдатам в зону СВО. Кроме того, как общественник и небезразличный гражданин, она принимает самое активное участие в развитии округа.

В лидерах партийного списка также действующие депутаты окружного Совета — Сергей Горячев и Дмитрий Палагин. Количество голосов, которые жители отдали за них во время предварительного голосования, говорит само за себя.

Во время работы конференции после утверждения кандидатов партийцы обсудили текущую реализацию наказов в городском округе, вошедших в народную программу.

«В рамках наказов наших жителей недавно был проведен ремонт спортивного зала в школе № 16. Обновили и спортзал в детском саду „Аленушка“ в Пересвете, также здесь сделали мини-стадион. Кроме того, было приобретено большое количество спортивного инвентаря для секций округа, а еще снегоходы для подготовки лыжных трасс. В этом году отремонтируем актовый зал в школе № 26 на Реммаше. Это лишь малая часть того, что делает партия в рамках наказов граждан», — отметил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Легков.

Кроме того, на конференции партийцы приняли ряд организационных решений и список предстоящих задач. А еще новым членам «Единой России» вручили партийные билеты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.