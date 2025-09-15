«Единая Россия» одержала победу на муниципальных выборах в Подмосковье

По итогам выборов в девяти муниципальных и городских округах Московской области «Единая Россия» показала убедительный результат. Согласно данным Мособлизбиркома, партия получила 142 депутатских мандата из 196, передает пресс-служба партии.

Жители выбрали своих представителей в Советы депутатов Балашихи, Дмитрова, Лыткарино, Молодежного, Подольска, Электростали, Фрязино, Шатуры, а также в одномандатном округе № 4 в Луховицах. В 2020 году на выборах в этих округах, кроме Луховиц, «Единая Россия» получила 130 мандатов.

Как отметил секретарь отделения «Единой России» в Подмосковье, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, результаты выборов продемонстрировали, что поддержка партии в регионе выросла.

«В этом году „Единая Россия“ получила 142 мандата из 196, это больше 70%. В числе победителей — 13 участников СВО, а также вдова погибшего бойца. Еще 16 победителей — представители „Молодой Гвардии“. Большое спасибо нашим избирателям за то, что они ответственно подошли к избирательному процессу. От того, кого мы выбираем в местные органы власти, зависит благополучие наших муниципалитетов», — отметил он.

Также Игорь Брынцалов поблагодарил коллег из других партий за конструктивный диалог в рамках избирательной кампании, выразив надежду на продолжение совместной работы наблаго жителей Подмосковья.

По итогам нынешних выборов партия увеличила свое представительство в Советах депутатов Балашихи, Электростали и Фрязино. В частности, в Балашихе «Единая Россия» получила 25 мандатов из 35, Электростали — 18 из 25, Фрязино — 13 из 20. При этом во Фрязино представительство партии выросло в несколько раз — с 3 до 13 парламентариев.

Кроме того, кандидат от «Единой России» Денис Мишин одержал победу на довыборах в одномандатном округе № 4 в Луховицах.

В Дмитрове, Лыткарино, Молодежном и Подольске партия повторила результат 2020 года. В Дмитровском округе кандидаты от партии получили 16 мест из 25, Лыткаринском — 16 из 20, Молодежном — 8 из 10, Подольском — 25 из 35.

Среди победивших кандидатов от «Единой России» есть как действующие депутаты, так и новые лица.

В частности, в Балашихе от партии избрались ветераны СВО Иван Клещерев и Леонид Любимцев, а также вдова героя Ольга Бортновская. В Электростали муниципальными депутатами от «Единой России» стали участники спецоперации Андрей Романов и Роман Кукушкин. Ветераны Игорь Какушкин и Павел Папулов избрались от партии во Фрязино.

По данным Мособлизбиркома, КПРФ получила 20 мандатов, ЛДПР — 10, «Справедливая Россия» — 8, «Новые люди» — 7. Еще девять избранников — самовыдвиженцы. Всего на выборы были зарегистрированы 505 кандидатов.

Напомним, голосование проходило в трехдневном формате с 12 по 14 сентября. Как отметили в Мособлизбиркоме, свой голос отдал 249 181 избиратель, итоговая явка составила 23,91%.

Всего в Московской области были открыты 593 избирательных участка. За процессом голосования следили более 600 наблюдателей от «Единой России», а также депутаты от партии всех уровней.