сегодня в 10:38

«Единая Россия» обратилась к ее членам, сторонникам и согражданам в преддверии выборов в Госдуму

Партия призывает всех выдвигать идеи, обозначать проблемы и участвовать в диалоге о будущем страны — в формировании программы, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы, передает пресс-служба партии.

В обращении, принятом на Генсовете партии 12 декабря, подчеркнули роль жителей в подготовке народной программы и реализации государственной политики, направленной на укрепление общества, защиту традиционных ценностей, развитие экономики, науки, обороны и социальной справедливости.

«Народная программа партии воплотит власть в конкретных проектах и решениях. Каждое из которых будет шагом к нашей общей Победе — благополучному и безопасному будущему», — говорится в обращении.

Особый акцент в обращении сделан на том, что «Единая Россия» объединяет людей труда, поддерживает граждан, укрепляет единство общества и обеспечивает участие каждого через открытое предварительное голосование и инициативное бюджетирование.

Предстоящий 2026 год объявлен Президентом Годом единства народов России, а победа партии на выборах в Госдуму станет подтверждением ее миссии, резюмируется в документе.

Ознакомиться с его полным текстом можно по ссылке.