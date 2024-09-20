Состав депутатского корпуса в муниципальных Советах обновлен более чем на 52%

В сентябре 2024 года в Московской области прошли масштабные по численности избирателей кампании, затрагивающие свыше 2,5 млн жителей. Для замещения было представлено 580 мандатов в 28 городских округах, в 25 из которых проходили основные выборы, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

«Единая Россия» по итогам муниципальных кампаний получила 414 мандатов. Это свыше 70% от общего числа. Мы значительно усилили свои позиции по сравнению с 2019 годом, получив в городских округах, где проходили основные выборы, на 85 мандатов больше», — заявил секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он также подчеркнул, что 221 человек, одержавших победу на выборах — новые лица.

«В среднем, обновление рядов составило свыше 52%. Новые лица в депутатском корпусе позволят нам привнести новые взгляды, подходы и идеи в работе по достижению тех стратегических целей, которые стоят перед Московской областью. При этом опытные депутаты, избравшиеся повторно, позволят сохранить уже сложившиеся, позитивные практики», — добавил Игорь Брынцалов.

Секретарь областного отделения также напомнил, что убедительной победе на выборах предшествовала большая подготовительная работа. В частности «Единая Россия» остается единственной политической силой в стране, которая проводит процедуру предварительного голосования. Этот механизм позволяет партии, опираясь на мнение жителей, уже не первый год формировать список кандидатов на предстоящие выборы. В этом году в предварительном голосовании приняло участие порядка 1 900 кандидатов.

Говоря о причинах высокого доверия избирателей к «Единой России», Игорь Брынцалов также сделал акцент на подходе к работе, в том числе вне электоральных циклов.

«Работа с людьми в округах — это, по сути, основное, что влияет на результат выборов. Кандидаты от „Единой России“, при поддержке партийного активавесь предвыборный период работали „в полях“, в том числе, собирая новые наказы. Всего этим летом было проведено свыше 6,5 тыс. таких встреч. Теперь на плечи избранных депутатов ложится ответственность за поэтапное выполнение всех обещаний, данных людям. А сами механизмы по работе с жителями, отработанные в ходе избирательной кампании, должны быть продолжены», — сказал Брынцалов.

Ключевой особенностью выборов 2024 года стало их проведение в период специальной военной операции. «Единая Россия», опираясь на слова лидера страны Владимира Путина, ставила перед собой цель привести в органы власти ветеранов СВО.

«Люди, прошедшие через СВО, обладают особыми ценностными ориентирами. Кроме этого, они, как никто, владеют информацией о потребностях, возникающих у их братьев по оружию, а также членов их семей. Исходя из этого, мы рассчитываем, что они в ходе работы в муниципальных Советах выступят с новыми, актуальными предложениями по совершенствованию механизмов поддержки военнослужащих», — сказал Игорь Брынцалов.

Всего в России по итогам Единого дня голосования было избрано 308 депутатов из числа участников специальной военной операции. В Московской области мандат приняли 7 человек. Это Денис Козлов в Жуковском, Сергей Сычев в Кашире, Сергей Пешкин в Краснознаменске, Дмитрий Белитский в Ленинском, Иван Евдокимов и Илья Никонов в Сергиевом Посаде и Дмитрий Васин в Щелково.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.