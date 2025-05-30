«Единая Россия» исключила депутата Мособлдумы Сергея Маликова из партии
На заседании Президиума регионального политсовета Московского областного отделения партии «Единая Россия», состоявшемся 30 мая, было принято решение об исключении депутата Московской областной Думы Сергея Маликова из партии, передает пресс-служба партии.
Также, по словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» Игоря Брынцалова, в дальнейшем Маликов будет исключен из фракции «Единая Россия» в Мособлдуме и может лишится полномочий депутата Мособлдумы.
«Депутат, выдвинутый в составе списка „Единой России“, длительное время не ведёт работу по линии партии, не исполняет решения Президиума регионального политсовета, игнорирует фракционные поручения. Кроме этого, он не ведёт приемы граждан в своих округах. С начала года он не посетил ни одного заседания Мособлдумы, Комитета в котором состоит. Таким образом, связь с жителями потеряна, Маликов больше не может представлять их интересы ни в партийной организации, ни во фракции», — сказал Игорь Брынцалов.
В соответствии с Уставом Партии, это является основанием для исключения Сергея Анатольевича из партии.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.
«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.