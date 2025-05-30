«Единая Россия» исключила депутата Мособлдумы Сергея Маликова из партии

Также, по словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» Игоря Брынцалова, в дальнейшем Маликов будет исключен из фракции «Единая Россия» в Мособлдуме и может лишится полномочий депутата Мособлдумы.

«Депутат, выдвинутый в составе списка „Единой России“, длительное время не ведёт работу по линии партии, не исполняет решения Президиума регионального политсовета, игнорирует фракционные поручения. Кроме этого, он не ведёт приемы граждан в своих округах. С начала года он не посетил ни одного заседания Мособлдумы, Комитета в котором состоит. Таким образом, связь с жителями потеряна, Маликов больше не может представлять их интересы ни в партийной организации, ни во фракции», — сказал Игорь Брынцалов.

В соответствии с Уставом Партии, это является основанием для исключения Сергея Анатольевича из партии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.