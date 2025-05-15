«Единая Россия» готовится к сложным выборам в шести регионах

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев обозначил шесть регионов, где партии предстоят наиболее сложные избирательные кампании в единый день голосования 14 сентября, сообщает ТАСС .

Речь идёт о Томской области, Забайкальском крае, Республике Коми, Хакасии, Костромской и Иркутской областях.

В этих субъектах Федерации запланированы выборы различного уровня, включая губернаторские кампании в Иркутской области, Коми и Костромской области, выборы депутатов городского совета в Томске, а также многочисленные муниципальные кампании в Забайкалье и Хакасии.

Всего же по данным ЦИК РФ, в сентябре пройдёт около 6,5 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 81 регионе страны.

Партия власти традиционно делает ставку на выдвижение популярных местных кандидатов, усиленную агитационную работу и реализацию социальных программ в предвыборный период.

Политологи подчёркивают, что исход этих выборов имеет стратегическое значение для «Единой России» в преддверии федерального электорального цикла 2026–2027 годов, так как он может существенно повлиять на расстановку политических сил в регионах и подготовку к следующим избирательным кампаниям. При этом эксперты отмечают, что в указанных регионах партии предстоит столкнуться с наиболее жёсткой конкурентной борьбой, что требует от её структур особой концентрации ресурсов и грамотной стратегии ведения избирательных кампаний.