сегодня в 04:26

Economist: новые сверхдальние дроны ВСУ могут долететь до Сибири

Украинская армия получила новую модель БПЛА с увеличенным запасом хода в 3 тыс. километров, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал The Economist.

Отмечается, что Киев вложил миллионы долларов в разработку дальнобойных дронов. Их производством занимаются сразу несколько компаний.

«Самая продвинутая из новых моделей имеет радиус действия в три тысячи километров и способна долететь до Сибири», — сказано в публикации.

Киев постоянно обстреливает приграничные районы РФ, а иногда беспилотники долетают и до центральной части страны. Системы ПВО на текущей неделе поразили БПЛА в том числе в Мордовии и Татарстане.

Ночью 19 марта также было сбито 25 воздушных целей на подлете к Белгороду. Информации о пострадавших нет.