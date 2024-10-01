Джонсон раскрыл, ради чего Елизавета II месяцами откладывала свою смерть

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своих мемуарах написал, что 96-летняя королева Елизавета II два месяца откладывала свою кончину, чтобы «наблюдать за мирным и упорядоченным переходом от одного правительства к другому». По словам экс-премьера, об этом ему сказал секретарь королевы Эдвард Янг, сообщает «Царьград» со ссылкой на Daily Mail.

В своей книге Джонсон рассказывает о последней встрече с королевой. По словам политика, по примеру 13 предшественников он провел последний час своего премьерства рядом с Ее Величеством — это было 6 сентября 2022 года.

В этот же день, как рассказал экс-глава правительства Великобритании, он узнал, что королева ждет свою скорую смерть, но из последних сил держится ради передачи власти.

«Как объяснил мне Эдвард Янг, она еще летом знала, что уходит, но была полна решимости продержаться и выполнить свой последний долг: наблюдать за мирным и упорядоченным переходом от одного правительства к другому», — вспомнил Джонсон.

6 сентября 2022 года официально объявили, что новым премьер-министром Соединенного Королевства стала Лиз Трасс, хотя Борис Джонсон покинул свое кресло еще 7 июля. Спустя два дня после избрания нового премьера, 8 сентября 2022 года, королева Елизавета II умерла.