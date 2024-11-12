Джонсон: Британия может направить на Украину свои войска из-за политики Трампа

Великобритания допускает, что в ближайшем будущем может направить на Украину своих военных. Это произойдет, если избранный президент США Дональд Трамп откажется поддерживать киевский режим, такое заявление сделал экс-премьер Британии Борис Джонсон, пишет RT со ссылкой на Independent.

«Бывший премьер-министр заявил, что, если Владимир Путин одержит верх в конфликте, Великобритании, возможно, придется направить войска для защиты Европы», — говорится в публикации иностранного издания.

Джонсон считает, что если США откажется поддерживать Украину, то Великобритания будет обязана оказать помощь, так как если Киев проиграет, то для европейских стран сложится ситуация с «еще большей угрозой на своих границах».

Бывший премьер Британии считает, что если Украина проиграет, то это серьезно подорвет общую безопасность Запада.