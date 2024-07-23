Джо, ты смотришь? Харрис пообщалась с Байденом по громкой связи

Байдена услышали, но не увидели на выступлении Харрис в штабе

Президента США Джо Байдена услышали, но не увидели на выступлении вице-президента Камалы Харрис в предвыборном штабе, пишет РИА Новости .

В ходе обращения к однопартийцам, Харрис спросила у американского лидера: «Джо, ты смотришь? Ты слышишь эти аплодисменты?».

В ответ голос по аудиосвязи, похожий на Байдена, ответил утвердительно. Видео при этом подключено не было.

Байден также заявил, что будет поддерживать Харрис в ведении предвыборной кампании.

«Если бы у меня не было COVID, я бы стоял здесь рядом с вами»,— добавил Байден.

Ранее Байден был вынужден уйти на самоизоляцию после заболевания коронавирусом. Из своей резиденции в соцсетях он заявил о выходе из президентской гонки.

Публично глава Белого дома больше нигде не появлялся.