Джимми Дор заявил, что завершение СВО произойдет на условиях Путина
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Американский ведущий Джимми Дор заявил, что специальная военная операция завершится на условиях президента России Владимира Путина, как ранее прогнозировали многие аналитики, сообщает RT.
Американский ведущий Джимми Дор выразил мнение, что специальная военная операция завершится именно на условиях российского президента Владимира Путина. Он напомнил, что подобный исход предсказывали многие аналитики еще в начале конфликта.
В интервью журналисту Рику Санчесу Дор подчеркнул, что такие прогнозы звучали с самого начала военных действий. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп, вероятно, хотел бы, чтобы ситуация разрешилась в пользу Запада.
«А такого не будет, потому что Путин сейчас контролирует ситуацию», — пояснил Джимми Дор.