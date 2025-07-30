Американский ведущий Джимми Дор заявил, что специальная военная операция завершится на условиях президента России Владимира Путина, как ранее прогнозировали многие аналитики, сообщает RT .

Американский ведущий Джимми Дор выразил мнение, что специальная военная операция завершится именно на условиях российского президента Владимира Путина. Он напомнил, что подобный исход предсказывали многие аналитики еще в начале конфликта.

В интервью журналисту Рику Санчесу Дор подчеркнул, что такие прогнозы звучали с самого начала военных действий. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп, вероятно, хотел бы, чтобы ситуация разрешилась в пользу Запада.

«А такого не будет, потому что Путин сейчас контролирует ситуацию», — пояснил Джимми Дор.