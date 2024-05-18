Джилл Стайн: ядерные учения России были обоснованным ответом Западу

Россия совершенно обоснованно объявила о своих ядерных испытаниях на фоне воинственных высказываний Франции и Великобритании, заявила кандидат в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн. Ее слова приводит РИА Новости .

В интервью YouTube-каналу Dialogue Works она обратила внимание на высказывание своего политического советника и профессора экономики университета Миссури Майкла Хадсона.

«Майкл указал на недавние заявления Франции и Англии о том, что Париж, возможно, направит войска и что Лондон, по сути, дала свое согласие на использование предоставленного страной оружия для атак по целям на территории России. Нет ничего удивительного в том, что Путин, по сути, назвал это экзистенциальной угрозой и начал проводить ядерные военные учения», — пояснила Стайн.

Необдуманные заявления Макрона и Кэмерона, по ее словам, рискуют привести западный мир к ужасающему сценарию. При этом политические элиты только подливают масла в огонь. Вашингтон не меняет своих решений и планов даже несмотря на продолжающиеся потери Украиной своих территорий.

Украинский конфликт Стайн назвала «войной, развязанной военной промышленностью».

«Это абсолютная катастрофа, часть бесконечной военной машины, которая приводит к обнищанию американского народа и подвергает опасности весь мир. Она может стать ядерной», — резюмировала политик.