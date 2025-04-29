Джеффри Сакс в НЦ «Россия» отметил важность многополярного мира

Известный экономист, президент SDSN Джеффри Сакс в ходе Открытого диалога «Будущее мира: новая платформа глобального роста» заявил о важности многополярного мира, а также признался в теплых чувствах к России, сообщается в Telegram-канале Национального центра «Россия».

Эксперт выступил с речью, в ходе которой рассказал о сущности слова «многополярность». По его словам, этот термин означает, что у мира много центров влияния: США, Россия, ЕС, Китай и т. д.

Также экономист предсказал огромную роль Африканского союза в ближайшие десятилетия. Сакс заявил, что ни одна страна не должна навязывать культурные ценности другим государствам.

«Нам нужно, чтобы было много религий, систем ценностей, культур», — сказал экономист.

Сакс поблагодарил организаторов Открытого диалога за возможность принять участие в мероприятии. Он также признался в любви к России. Эксперт отметил, что для него «большое удовольствие» быть здесь.

Масштабный международный Открытый диалог «Будущее мира: новая платформа глобального роста» проходит в НЦ «Россия» с 28 по 30 апреля. Участники мероприятия обсуждают будущее мировой экономики.