Двух противников закона об иноагентах задержали на митинге в Тбилиси

В Тбилиси сотрудники грузинской полиции задержали двух участников протеста против принятия закона об иностранных агентах. Демонстрация прошла в ночь на 18 апреля, сообщает «МИР 24» .

Силовики были стянуты на площадь Свободы, где собрались члены грузинской оппозиции. Люди на протяжении нескольких часов, стоя возле здания парламента, требовали отозвать закон о прозрачности иностранного влияния.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала принятый в первом чтении закон антиевропейским и пообещала наложить на него вето. Однако, несмотря на недовольство главы государства, не исключено, что инициатива все же вступит в силу.

Митингующие на протестах заявляли, что будут продолжать шествие до тех пор, пока лично не увидят премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Недовольные граждане убеждены, что политик обязан отозвать спорный закон.