Двойная бухгалтерия: НАТО выполнит требование США о 5% ВВП на оборону

Страны НАТО готовятся включить расходы на военную помощь Украине в свои оборонные бюджеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на Euractiv.

Как уточняет издание, учитываться будут только прямые затраты на «укрепление украинской армии» — невоенная поддержка и поставки оружия из существующих запасов в расчёт не пойдут.

Этот шаг позволит альянсу формально приблизиться к новому целевому показателю в 5% ВВП, который активно лоббируют США.

В 2014 году страны НАТО договорились о минимальном уровне оборонных расходов в 2% ВВП с десятилетним сроком на выполнение. К 2024 году эту планку преодолели 22 из 32 членов альянса. Однако на саммите в Гааге в конце июня госсекретарь США Марко Рубио призвал союзников радикально увеличить финансирование обороны — до 5% ВВП. Пока ни одна страна НАТО, включая сами США (3,19% ВВП в 2023 году), не достигает этого уровня.

Эксперты отмечают, что новая схема учёта расходов позволит альянсу продемонстрировать «прогресс» без кардинального увеличения военных бюджетов. Однако критики уже называют этот подход «творческой бухгалтерией», маскирующей реальные проблемы с финансированием обороны.