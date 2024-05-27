Движение по Крымскому мосту временно перекрыто
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто, следует из сообщение Telegram-канала по оперативной обстановке на объекте.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.
Информации об атаках ВСУ на Крым не поступало.
Ранее политолог Сергей Юхин призвал сбивать «натовские» дроны над Черным морем. Недавно ВСУ вновь обстреляла Крым ракетами. В момент атаки над Черным морем также был замечен американский дрон MQ-9 Reaper.