Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто, сообщает Telegram-канал инфоцентра об оперативной обстановке на объекте.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в публикации.

Причины перекрытия не уточняются. Сигналов об опасности атаки противника на мост или Крымский полуостров пока не поступало.

Ранее в Курсе объявили угрозу атаки БПЛА и ракет. Спустя некоторое время опасность была снята.