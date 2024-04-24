Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто, сообщает Telegram-канал инфоцентра об оперативной обстановке на объекте.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в публикации.
Причины перекрытия не уточняются. Сигналов об опасности атаки противника на мост или Крымский полуостров пока не поступало.
Ранее в Курсе объявили угрозу атаки БПЛА и ракет. Спустя некоторое время опасность была снята.