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Три беспилотника сбили в Курской области

Системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Курской областью, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram .

«В небе над Курской областью уничтожены два украинских БПЛА. Спасибо нашим защитникам», — написал он.

Позже появилась информация о еще одном сбитом беспилотнике.

Ранее шесть дронов были уничтожены в Брянской области. В результате падения обломков произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. Еще три украинских БПЛА были перехвачены над Белгородской областью.