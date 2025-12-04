«Думал, это название игрушек»: Мединский ранее не знал, что капибары существуют

Мединский заявил, что недавно узнал о реальном существовании капибар

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский рассказал, что совсем недавно узнал о существовании капибар, сообщает ТАСС .

«Я раньше думал, что капибара — это название мягких игрушек, что-то такое мохнатое, как Чебурашка. Но недавно я узнал, что капибара — это животное. Меня моя дочь просветила и показала мне фотографии», — заявил Мединский.

Помощник главы государства добавил, что теперь вместе с дочерью планирует отправиться на экскурсию к капибарам и вживую познакомиться с животными.

Капибара — полуводное травоядное млекопитающее из подсемейства водосвинковых. Является самым крупным видом среди современных грызунов. Взрослая особь достигает длины до 140 см, а вес варьируется от 35 до 65 кг. Капибара обитает в Южной Америке.

