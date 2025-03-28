Президент РФ Владимир Путин предложил один из возможных путей по восстановлению легитимной власти на Украине, причем этот сценарий позволяет сохранить украинскую государственность, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Владимир Путин — не тот человек, который делает заявления ради заявлений. На мой взгляд, предложение российского президента о введении внешнего управления под эгидой ООН над территориями, подконтрольными Киеву, прежде всего стоит рассматривать в контексте его разговора с подводниками. Путин предложил один из возможных путей по восстановлению легитимной власти на Украине, причем этот сценарий позволяет сохранить украинскую государственность», — сказал Сипров.

Он добавил, что управление ООН позволит не допустить новых потерь для ВСУ, неизбежных при реализации других сценариев.

«Наиболее вероятной альтернативой внешнему управлению является распад фронта, военный крах киевской хунты и погружение в хаос тех территорий, которые не смогут взять под контроль российские военные. Владимир Путин рассуждает как гуманист: стоит обратить внимание, что к теме внешнего управления он плавно перешел от оценок риска захвата власти в стране неонацистскими формированиями. Таким образом, он предложил наименее кровавый и драматический путь выхода из кризиса», — отметил политолог.

По оценке Сипрова, сейчас все яснее становится, кто на самом деле заинтересован в продолжении военных действий: это евроатлантисты, их центры принятия решений находятся в Лондоне и Брюсселе.

«Кстати, символично, что для „нейтрализации“ инициативы Путина использовалось информагентство Reuters, головной офис которого располагается в Великобритании. На их ленте появился комментарий от лица неназванного представителя Совета национальной безопасности США, в котором аноним сказал, что управление Украиной определяется ее конституцией. Серьезные СМИ от несерьезных отличаются тем, что ссылаются на анонимные источники только в крайних случаях», — поделился эксперт.

Он предположил, что не стоит рассматривать эту информацию как официальную позицию Вашингтона. Если даже этот источник существует в реальности — тем хуже для него: вероятно, аноним Reuters не в курсе, что между Вашингтоном и Москвой уже полтора месяца идет конструктивный диалог, посвященный созданию новой глобальной системы безопасности.

«Также он пребывает в неведении о том, чем в минувший понедельник в Эр-Рияде занимались его коллеги из СНБ. Кстати, о глобальной системе безопасности. Предложение Путина о введении внешнего управления на руинах украинского государства органично сочетается с его оценкой планов Дональда Трампа присоединить к США Гренландию. Российский президент не увидел в этом ничего экстравагантного», — рассказал Сипров.

Он заключил, что если рассмотреть оба предложения в комплексе, то можно предположить, что РФ и США совместно работают над созданием принципиально новой модели миропорядка, учитывающей интересы всех стран и народов, даже тех, где у власти оказались люди, неспособные управлять государством — прежде всего имеется в виду Украина.