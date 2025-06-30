Дугин считает, что сербские протесты не остановить

Философ Александр Дугин высказал мнение, что президент Сербии Александр Вучич утратил легитимность. По его словам, акции протеста, вспыхнувшие в стране, имеют четкую цель — добиться его ухода, сообщает радио Sputnik.

28 июня в Сербии стартовали новые студенческие выступления, участники которых потребовали досрочных парламентских выборов. Как сообщает МВД, около 35 тысяч человек собрались на центральной площади Белграда.

«Все сербы хотят, чтобы Вучича больше не было. Сегодня фактически за ним находится государство и нулевая поддержка населения. Единственно, те люди, которые опасаются очередной цветной революции, они не принимают участия в протестах, они не выходят на площадь, они не кричат. Но Вучичу конец, его легитимность исчезла», — рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Дугин полагает, что протестующие отражают позицию всего сербского общества, которое не намерено идти на уступки нынешней власти. По его словам, эти протесты нужны лишь для одного — чтобы Вучич исчез. Никакие переговоры, компромиссы или частичные уступки ситуацию не исправят. Он должен уйти. Таково мнение сербов.