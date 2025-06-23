Философ Александр Дугин заявил, что Евросоюз активно готовится к войне с Россией, хотя Москва не планирует нападать. По его мнению, европейцы сами формируют образ России как угрозы, опираясь не на официальные заявления Кремля, а на собственные представления, сообщает «Царьград».

Дугин поясниллогику ЕС: у России есть военный потенциал для наступления — значит, угроза реальна. Однако, подчеркивает он, российское руководство настроено миролюбиво, а народ погружен в бытовые заботы.

«У России есть вооружение, потенциально пригодное для наступления на ЕС. Вот и все. Пазл сошелся. Есть образ, есть прецеденты, есть потенциал. Угроза конституирована и реальна», — сказал Дугин.

По его словам, в ЕС считают, что Россия на них нападет, потому что исходят не из официальных заявлений Москвы, а из того, что они сами считают, делают и говорят.

«Ментальное состояние нашего руководства очень миролюбивое и вполне проевропейское. Народ вообще всегда настроен на отпуск и погружён в бесконечные лабиринты быта и жизненного мира. Все факторы подталкивают к заключению, что мы не нападем», — подчеркнул Дугин.

Но вот ЕС, несмотря ни на что, нагнетает и нагнетает: «Русские идут!» А русские совершенно никуда идти и не собираются. А европейцы все равно свое повторяют.

«Потому что они запланировали наше нападение, и для них оно уже является фактом. То, что мы будем воевать с ЕС, это не подлежит сомнению. И что? Значит, так оно и будет, вот что», — считает Дугин.

Так же, по слова Дугина, происходило и с Украиной. С 2014 года и раньше Киев говорил: «Москали идут отбирать нашу незалежность». А «москали» и не думали этого делать. Но тогда украинцы решили не просто защищаться, но превентивно напасть внутренних «москалей».

«Русские вступились за своих. И вот, что и требовалось доказать. Москали пришли отбирать незалежность. Хоть и чебурашки. И отобрали. Незалежность. И еще отберут», — сказал Александр Дугин.

Он подчеркнул: украинцы сами создали угрозу, сами ее оживили, спровоцировали, а затем самосбывающееся пророчество сбылось. С ЕС может получиться также.