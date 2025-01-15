Дугин считает выдержку Путина преимуществом при переговорах с Трампом

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«Как только Путин объяснит убедительно, исторически, этнологически, религиоведчески, социологически, антропологически, культурологически Трампу, что Украина наш „штат“, после этого можно рассчитывать на какие-то подвижки, но это не сразу», — предположил Дугин.

Философ отметил, в современном мире только российский лидер может влиять на Трампа. «Личная мудрость, сила и психологическая выдержка» Путина помогут ему вести непростые переговоры, добавил Дугин.

Ранее РИАМО проанализировало возможность, время и предполагаемое место встречи лидеров России и США.