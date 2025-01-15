Дугин считает выдержку Путина преимуществом при переговорах с Трампом
Дугин: Путин объяснит Трампу, что Украина — «наш штат»
Президент России Владимир Путин сможет донести позицию Москвы избранному президенту США Дональду Трампу, заявил философ Александр Дугин на радио Sputnik.
«Как только Путин объяснит убедительно, исторически, этнологически, религиоведчески, социологически, антропологически, культурологически Трампу, что Украина наш „штат“, после этого можно рассчитывать на какие-то подвижки, но это не сразу», — предположил Дугин.
Философ отметил, в современном мире только российский лидер может влиять на Трампа. «Личная мудрость, сила и психологическая выдержка» Путина помогут ему вести непростые переговоры, добавил Дугин.
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