Дугин назвал встречу Путина и Трампа огромной победой и шагом к многополярности

Философ Александр Дугин на Фестивале новых медиа назвал огромной победой и большим шагом к многополярности встречу президентов России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Глава РФ показал, что с Москвой необходимо считаться и договариваться.

Дугин отметил, что многополярный мир не может существовать с однополярным. Первый подразумевает то, что меняется представление об исключительности Запада. Он больше не является носителем универсальной ценности. Иные полюса и государства могут делать что-либо, имея суверенную ценностную систему. Благодаря ей они могут как соглашаться со странами Запада, так и не делать этого.

Ночью Путин продемонстрировал Трампу, что с РФ необходимо считаться, как с субъектом. Это пока еще не доминирование, однако формирует понимание — с Россией необходимо договариваться.

«Я думаю, что это огромная победа, огромный шаг к многополярности», — сказал Дугин.