Дугин назвал реакцию США на убийство Кирка признаком глубокого раскола

Философ отметил необратимое разделение американского общества
Философ Александр Дугин заявил, что реакция американского общества на убийство консервативного активиста Чарли Кирка стала символом глубокого и необратимого раскола в США, сообщает Sputnik.

Александр Дугин в эфире радио Sputnik прокомментировал реакцию американцев на убийство Чарли Кирка. По его словам, на панихиду в Аризоне пришли представители той части общества, которая сейчас находится у власти. Дугин отметил, что это люди, поддерживающие альтернативный глобализму путь развития страны, так называемая «глубинная Америка», за которую проголосовало большинство избирателей.

В то же время, как подчеркнул философ, в США есть и те, кто открыто радуется гибели Кирка и высказывает злорадные комментарии. Дугин считает, что подобная реакция свидетельствует о настоящем и необратимом расколе в американском обществе.

«Между этими двумя Америками сегодня проходит такая черта необратимого раздела», — подчеркнул Дугин.