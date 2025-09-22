Дугин назвал реакцию США на убийство Кирка признаком глубокого раскола

Философ Александр Дугин заявил, что реакция американского общества на убийство консервативного активиста Чарли Кирка стала символом глубокого и необратимого раскола в США, сообщает Sputnik .

Александр Дугин в эфире радио Sputnik прокомментировал реакцию американцев на убийство Чарли Кирка. По его словам, на панихиду в Аризоне пришли представители той части общества, которая сейчас находится у власти. Дугин отметил, что это люди, поддерживающие альтернативный глобализму путь развития страны, так называемая «глубинная Америка», за которую проголосовало большинство избирателей.

В то же время, как подчеркнул философ, в США есть и те, кто открыто радуется гибели Кирка и высказывает злорадные комментарии. Дугин считает, что подобная реакция свидетельствует о настоящем и необратимом расколе в американском обществе.

«Между этими двумя Америками сегодня проходит такая черта необратимого раздела», — подчеркнул Дугин.