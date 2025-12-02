Дудчак заявил, что США не планируют менять Зеленского на Залужного

Политолог и член совета международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак заявил, что советник Дональда Трампа Стив Уиткофф не будет обсуждать замену Владимира Зеленского на Валерия Залужного во время визита в Москву, сообщает Общественная Служба Новостей .

Советник Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву для переговоров с руководством России. По мнению экспертов, американский политик может представить предложения по урегулированию конфликта на Украине и обсудить возможные изменения в украинской власти.

Политолог Александр Дудчак отметил, что не ожидает радикальных инициатив от визита Уиткоффа. Он подчеркнул, что американская сторона заинтересована в прекращении боевых действий, однако их подход не совпадает с позицией России.

«Каких-то особых надежд и восторгов по поводу указанных предложений нет, но, вместе с тем, интересно, что в итоге американцы насогласовывали с Зеленским и европейцами. В целом, нам их позиция не близка. Они хотят остановить боевые действия под любым предлогом. И нам это не очень интересно», — пояснил Дудчак.

Эксперт добавил, что возвращение Валерия Залужного в украинскую политику возможно, однако автоматическая замена Владимира Зеленского на Залужного исключена. По словам Дудчака, должность президента Украины является выборной, и любые изменения должны проходить через выборы и соответствовать Конституции страны.