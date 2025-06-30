Политолог, научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак назвал прогрессивным требование британского профсоюза RMT прекратить военную поддержку Киева. По его словам, граждане Великобритании не желают, чтобы их средства направлялись за рубеж, ведь у них и своих проблем достаточно, сообщает RT .

Дудчак отреагировал на новость о том, что члены профсоюза железнодорожников, моряков и транспортников выступили с призывом к правительству остановить помощь киевскому режиму.

«Но говорить о том, что в Европе прозрели и поняли, что надо конфликт заканчивать, а поддерживать этот режим — преступление, пока рано. Просто хорошо, что у них в мозгах складываются причинно-следственные связи, что поддержка Украины — прямые убытки для них. Это уже прогресс», — подчеркнул эксперт.

В то же время, как отметил Дудчак, такая политика в отношении Киева «должна была повлиять на итоги выборов» в Евросоюзе, но пока изменений не наблюдается. Поэтому говорить о смене курса в Европе сложно — там людям продолжают внушать вымышленные ужасы и угрозы со стороны России, которые придумали сами же эти политики.