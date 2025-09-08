Эксперт института стран СНГ Александр Дудчак заявил, что обвинения в адрес бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в организации подрыва газопровода «Северный поток – 2» являются частью предвыборной кампании и направлены на манипуляцию общественным мнением, сообщает Общественная Служба Новостей .

Немецкие СМИ опубликовали материал, в котором утверждается, что за диверсией на газопроводе «Северный поток – 2» стоит бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Однако ряд экспертов считает эту версию маловероятной и полагает, что она призвана увести следствие в ложном направлении.

Эксперт института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак пояснил, что ситуация вокруг Украины часто используется в геополитических целях для переноса ответственности. По его словам, Украину нередко делают «козлом отпущения» в международных энергетических и инфраструктурных инцидентах, хотя реальные исполнители подобных операций могут находиться за пределами страны.

Дудчак отметил, что за такими действиями, скорее всего, стоят западные спецслужбы, в частности британский спецназ, о котором ранее упоминал помощник президента России Николай Патрушев. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки и скрытности подобных операций.

Эксперт также обратил внимание на фигуру Валерия Залужного, подчеркнув, что его кандидатура вызывает недоверие на Западе и не рассматривается как приоритетная в случае смены власти в Киеве. По мнению Дудчака, публикация обвинений против Залужного является частью предвыборной кампании, в ходе которой тестируются различные политические фигуры и распространяется компромат. Он добавил, что Украина остается ареной для реализации чужих стратегических интересов.