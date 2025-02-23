Дуда: Зеленскому нужно торговаться с Трампом, так как он бизнесмен

Президент Польши Анджей Дуда рекомендовал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому поторговаться на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом, так как последний смотрит на помощь Киеву взглядом бизнесмена, сообщает РБК .

«США — это посредник, а нынешний американский президент не столько политик, сколько бизнесмен, который полагает, что поскольку страна поддерживала Украину в течение последних лет, выделяя огромные средства на военную, и не только военную, поддержку Киева, то Соединенные Штаты хотели бы получить от этого какую-то прибыль», — считает Дуда.

Он уточнил, что поддержка Украины обошлась Америке в «сотни миллиардов долларов». При этом экономическое присутствие Штатов в стране является гарантией безопасности Киеву.

Прольский лидер сделал это заявление после встречи с Трампом, которая прошла 22 февраля. Они пообщались за кулисами конференции консервативного политического действия (CPAC) в Мэриленде.