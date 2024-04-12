Дуда: Польша не сможет передать Украине системы Patriot

Польша не сможет передать Украине системы ПВО Patriot ввиду их отсутствия, сказал президент страны Анджей Дуда в ходе конференции с главой Литвы Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости .

Журналист поинтересовался у лидеров, рассматривают ли их страны возможность отправки Киеву систем противовоздушной обороны или боеприпасов к ним. Члены ЕС, по его словам, располагают сотней комплексов Patriot, а Украина запрашивает только семь.

«У Польши сейчас нет систем ПВО Patriot, мы только начинаем устанавливать эти системы. Фактически, сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», — ответил Дуда.

На территории страны разворачиваются системы, принадлежащие США. При этом Дуда напомнил, что Польша якобы находится под угрозой «потенциального нападения» России, так как именно на ее территории упала «российская ракета».

Науседа также указал, что в Литве вообще нет ни одной такой системы. Единственную батарею привезли из Нидерландов и развернули только ради учений.