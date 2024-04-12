Дубинский назвал ужесточение мобилизации на Украине водоразделом для общества

Принятие на Украине закона об ужесточении мобилизации станет для общества водоразделом без обратного пути, заявил депутат Рады Александр Дубинский, который сегодня находится под арестом по подозрению в государственной измене, пишет РИА Новости .

«На одной стороне оказываются ОП (офис президента — ред.) и его опричники в лице депутатов, чиновников, полиции и всех этих бэб-шмэб-сбу. На другой — люди. Все», — написал он.

Украинские власти, по мнению депутата, просто хотят загнать людей в армию и за счет этого удержаться у руля. Остальные желают выжить.

«*** (плохой — ред.) фундамент для общественного консенсуса», — резюмировал Дубинский.

Украинская Рада 11 апреля приняла законопроект об ужесточении мобилизации в стране. Он поставил рекорд по числу правок, которое превысило 4,2 тыс.

Также президент Зеленский в начале месяца принял закон о снижении минимального возраста мобилизации. Теперь под нее попадают украинцы с 25 лет.