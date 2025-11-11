Другая схема: Дональд Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину

сегодня в 12:00

Вашингтон получает компенсацию за поставки вооружений Украине через НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил об изменениях в формате финансовой поддержки, оказываемой Украине. В ходе беседы с представителями прессы в Белом доме он подчеркнул, что прямое финансирование прекращено, и теперь Вашингтон получает компенсацию за поставки вооружений через структуры НАТО, сообщает «Царьград» .

Касаясь украинского кризиса, Трамп акцентировал внимание на обновленных принципах финансовых взаимоотношений, подчеркнув, что правительство пересмотрело стратегию оказания военной помощи, сделав упор на ее возмездном характере.

Он уточнил, что теперь денежные средства не выделяются напрямую, поскольку расчеты производятся через НАТО.

Подробности нового механизма президентом озвучены не были. Данное заявление прозвучало на фоне продолжающихся дебатов в политических кругах США о дальнейшей стратегии поддержки Украины.

