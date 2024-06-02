DPA: ресурсы немецкой партии ХДС подверглись хакерской атаке

Ресурсы крупнейшей в Германии оппозиционной партии — Христианско-демократического союза (ХДС) подверглись атаке неизвестной хакерской группировки, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Примечательно, что инцидент произошел за неделю до выборов в Европарламент, которые стартуют в ФРГ 9 июня. В немецком МВД отметили, что оценивать масштабы кибератаки пока сложно. Также неясно, случилась ли утечка важных данных.

«Но характер действий указывает на очень профессионального игрока», — отметил представитель ведомства.

МВД собирается распространить предостережение для всех партий Бундестага.

Как ожидается, уже в субботу МВД распространит предостережение, предназначенное для всех партий Бундестага. Отмечается, что власти страны отнеслись к произошедшему «очень серьезно».

«ИТ-инфраструктура была в качестве предосторожности частично отключена и изолирована», — отметили в партии.