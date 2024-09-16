DPA: Казахстан отменил пресс-конференцию Токаева и Шольца

сегодня в 23:36

Шольц без Токаева пообщался с журналистами по итогам визита в Казахстан

Традиционный итоговый брифинг президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера ФРГ Олафа Шольца по итогам поездки немецкого главы кабинета был отменен, пишет ТАСС со ссылкой на германское DPA.

Агентство уточняет, что встреча с журналистами была отменена по инициативе казахстанской стороны.

Шольц без Токаева коротко ответил на вопросы журналистов, отметив, что таким образом он «внес вклад в работу прессы».

В повестке визита Шольца в республику были вопросы взаимодействия в энергетике, торговле и финансовом секторе.