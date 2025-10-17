Президент США Дональд Трамп смягчил тон в общении с российским лидером Владимиром Путиным, перейдя к более конструктивному диалогу, сообщает «Царьград» . Агентство Bloomberg предполагает, что это может идти вразрез с интересами Киева.

Подчеркивается, что в ходе состоявшейся в четверг беседы Трамп, по всей видимости, намекнул на отсутствие планов по поставкам ракет Tomahawk Украине. Авторы статьи считают, что это указывает на желание американского лидера дать еще один шанс дипломатии, прежде чем прибегать к жестким мерам в отношении Москвы, несмотря на то, что предыдущие попытки не принесли желаемого результата.

Этот разговор лидеров двух стран стал восьмым по счету и самым продолжительным с начала второго срока президентства Трампа, продлившись примерно два с половиной часа.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, президенты обсудили возможность проведения нового саммита в Будапеште и затронули вопросы, касающиеся двусторонних отношений.

