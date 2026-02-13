Дональд Трамп может выйти из переговоров по Украине уже в ближайшие недели
Фото - © скриншот
По данным The Atlantic, в ближайшие недели может произойти выход Дональда Трампа из переговорного процесса по украинскому урегулированию, сообщает «Царьград».
По словам авторов публикации, основным фактором станет предстоящая активная фаза предвыборной кампании, которая потребует много внимания действующего президента США. Это обстоятельство может подтолкнуть его к выходу из дипломатического процесса.
«В ближайшие недели, когда предвыборная кампания будет отнимать у Трампа все больше внимания, он может решить, что переговоры стали для него политически проигрышным делом», — отмечается в материале.
Также высказано предположение, что в случае провала переговоров американская сторона, вероятно, возложит ответственность за неудачу либо на Москву, либо на Киев, либо на обе стороны конфликта одновременно.
