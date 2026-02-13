The Atlantic: Трамп может покинуть переговоры по Украине в ближайшее время

По данным The Atlantic, в ближайшие недели может произойти выход Дональда Трампа из переговорного процесса по украинскому урегулированию, сообщает «Царьград» .

По словам авторов публикации, основным фактором станет предстоящая активная фаза предвыборной кампании, которая потребует много внимания действующего президента США. Это обстоятельство может подтолкнуть его к выходу из дипломатического процесса.

«В ближайшие недели, когда предвыборная кампания будет отнимать у Трампа все больше внимания, он может решить, что переговоры стали для него политически проигрышным делом», — отмечается в материале.

Также высказано предположение, что в случае провала переговоров американская сторона, вероятно, возложит ответственность за неудачу либо на Москву, либо на Киев, либо на обе стороны конфликта одновременно.

