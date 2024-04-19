Долгосрочный кредитный рейтинг Израиля снизился на фоне конфликта

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Израиля в иностранной и национальной валюте до «A+» с «AA-», пишет РИА Новости .

«Негативный прогноз отражает риск того, что война между Израилем и ХАМАС и противостояние с „Хезболлах“ могут обостриться или повлиять на экономические, фискальные параметры и платежный баланс Израиля более значительно, чем мы ожидаем в настоящее время», — сказано в сообщении.

В следующий раз рейтинг будет пересматриваться 10 мая этого года. Он может быть вновь понижен в случае разрешения конфликта в регионе, что создаст дополнительные риски.

Ранее стало известно, что США заблокировали проект резолюции СБ ООН, который рекомендует принять Палестину в организацию в качестве полноправного члена. При этом голос за отдали 12 членов Совета Безопасности. Швейцария и Великобритания воздержались.

Палестина в настоящий момент является наблюдателем в совете, тогда как Израиль — полноправный член.