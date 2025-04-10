Додик считает, что у ЕС нет «ни юридических, ни моральных прав» на его арест

Брюссель планирует задействовать Силы быстрого реагирования (EUFOR) для ареста президента Республики Сербской Милорада Додика. Однако сам Додик считает, что у Евросоюза нет ни юридических, ни моральных прав на такое действие, пишет ТАСС .

«Нет ни одного юридического основания, ни морального, ни какого-либо другого. Брюссель слишком вовлечен в нестабильность и беззаконие в Боснии и Герцеговине, и это уже перешло все мыслимые границы», — заявил Додик.

Додик ранее уже говорил, что планирует обратиться к Москве за помощью. Он выражал намерение попросить РФ поднять вопрос о прекращении военной операции Евросоюза в БиГ EUFOR Althea из-за нарушения ее мандата в Совбезе ООН.

Ранее сообщалось, что 26 февраля суд в Боснии и Герцеговине вынес приговор Додику, согласно которому, он получил срок в один год лишения свободы, а также шестилетний запрет на занятие политических должностей. Такое наказание ему вынесли за несоблюдение указаний высокого представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта. Это решение первой инстанции подлежит апелляции.

12 марта прокуратура страны обратилась к службам безопасности с просьбой организовать арест Додика, а вместе с ним и премьер-министра Республики Сербской Радована Вишковича и председателя Народной скупщины (парламента) Республики Сербской Ненада Стевановича. Позднее министр внутренних дел Республики Сербской Синиша Каран заявил, что это невозможно.