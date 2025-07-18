Дочь экс-главы ФБР уволена с поста прокурора на фоне дела Эпштейна

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Министерство юстиции США 17 июля внезапно уволило федерального прокурора Морен Коми, дочь бывшего директора ФБР Джеймса Коми, которая вела резонансные дела Джеффри Эпштейна и рэпера P.Diddy, сообщает «КоммерсантЪ» .

По данным The Washington Post со ссылкой на источники, увольнение оформлено ссылкой на «президентские полномочия» без указания причин.

При этом, на прошлой неделе Минюст инициировал уголовное преследование против её отца. Сама Коми-младшая участвовала в недавнем процессе против Шона Комбса (P.Diddy).

Ситуация развивается на фоне давнего конфликта между президентом США Дональдом Трампом и Джеймсом Коми, которого президент уволил в 2017 году.

Некоторые эксперты связывают решение с делом Эпштейна, другие — с местью Трампа за расследование о «российском следе».