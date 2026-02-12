До сих пор обсуждают: Рябков пролил свет на дату и место новой встречи по Украине

Рябков: дату и место еще одной встречи по Украине до сих пор обсуждают

Время и место проведения еще одного раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине по-прежнему обсуждаются. Публично говорить о деталях не будут, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом пишет ТАСС .

Таким образом он прокомментировал возможность организации очередной встречи в Соединенных Штатах.

По словам замглавы МИД РФ, прошлые два раунда показали, что Абу-Даби (ОАЭ) — оптимальная площадка для переговоров. Платформа благоприятствует работе.

Однако Рябков отметил, что никаких объявлений про встречу у него нет. Ее детали еще обсуждается.

До этого украинские СМИ публиковали информацию о том, что следующий раунд переговоров может пройдет в Соединенных Штатах 17 и 18 февраля. Последняя встреча проводилась 4 и 5 февраля.

