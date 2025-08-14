До +18 градусов: какую погоду обещают на Аляске в день встречи Путина и Трампа

В День встречи Путина и Трампа в Анкоридже обещают комфортную погоду

15 августа в городе Анкоридж на Аляске, где должна состояться историческая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, синоптики прогнозируют умеренно теплую погоду: +14-18 градусов днем, они будут ощущаться как +10, а также +11 градусов ночью, сообщает «ФедералПресс» .

В целом климат на Аляске считается довольно суровым: зимой столбики термометров опускаются до -40 градусов, в некоторых районах даже в теплое время года не тает снег, воздух холодный, жители носят верхнюю одежду.

Сейчас в этом регионе фиксируют непростую природную обстановку: в столице штата Джуно началось наводнение, 13 августа ожидали пик подъема воды. 20-километровый ледник провоцирует ежегодные паводки. Одновременно в Москве в пятницу ожидается до 23 градусов тепла, а в Вашингтоне — до 31 градуса.

Владимир Путин и Дональд Трамп намерены обсудить урегулирование украинского кризиса и другие международные вопросы. Европейские СМИ пишут о намерении Трампа предложить России использование ресурсов этого региона.