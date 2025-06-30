Дмитрий Пучков, известный блогер, прокомментировал вынесенный ему на Украине «приговор», подчеркнув, что он выступает противником не украинского народа, а именно украинских нацистов. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что власти Киева предпринимают «истеричные шаги», но они на него не действуют, так как за рубежом у него нет никакой собственности. С иронией Пучков добавил, что 10 лет тюрьмы — это недостаточно.

«Нужно хотя бы 25. Еще есть к чему стремиться», — рассказал эксперт в эфире радио Sputnik