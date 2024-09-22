Дмитрий Песков: для России нет альтернативы победе в СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для России нет альтернативы победе в СВО. Об этом он сказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, которое опубликовано в его Telegram-канале .

Пескова попросили прокомментировать заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что страны НАТО не боятся России. По словам пресс-секретаря президента РФ, Столтенберг позволяет себе такие безответственные заявления, так как его срок пребывания на посту генсека НАТО подходит к концу. Однако, как добавил Песков, его настрой в Европе разделяют многие.

Он добавил, что агрессия со стороны стран Запада обязывает РФ выстраивать свои действия с учетом обострившейся обстановки и продолжать СВО, чтобы достичь всех целей и поставленных задач.

«Для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы нашей победе и сейчас», — отметил Песков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала слова Столтенберга. Она считает, что действия членов НАТО противоречат здравому смыслу. Так, например, то вооружение, которое организация поставляет киевскому режиму, применяется в том числе против атомных электростанций.

Захарова добавила, что такие заявления со стороны членов НАТО могут быть связано с «дурным образованием». Кроме того, причиной безрассудных слов и действий организации стал, по словам Захаровой, «негативный отбор» — это когда высшие места предоставляются не добропорядочным людям, а «преступникам».

По ее словам, члены НАТО перестали думать и анализировать, потому у них нет страха перед Россией.

«Они не понимают угрозы, которую наносят сами себе», — добавила Захарова.