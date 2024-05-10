Дмитрий Патрушев стал кандидатом на пост вице-премьера России

Как рассказали источники, Дмитрию Патрушеву планируется передать преимущественно те сферы, которые курировала Виктория Абрамченко.

При назначении его на должность вице-премьера, Патрушев не будет возглавлять Минсельхоз. На эту должность рассматривается кандидатура первого замглавы министерства Оксаны Лут.

Дмитрий Патрушев начал работать во Внешторгбанке, с 2007 года он переименовался в ВТБ. В том же году он занял должность старшего вице-президента банка. В 2010 году Патрушев начал работать председателем правления Россельхозбанка, в мае 2018 года стал главой министерства сельского хозяйства. На посту министра он сменил Александра Ткачева.