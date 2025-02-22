Дмитрий Медведев: когда народ един, победить Россию невозможно

«Единой России» в Год Защитника Отечества нужно сделать все, чтобы чувство причастности к стране было везде, подчеркнул Председатель «Единой России», зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, передает пресс-служба партии.

Год защитника Отечества и Год 80-летия Победы — знаменательные события для страны, и сегодня особенно важно выстроить такую систему поддержки ветеранов и участников военных конфликтов разных лет, чтобы все государственные обязательства исполнялись до конца, только в этом случае наше государство будет сильным, заявил Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами — защитниками разных поколений в Музее Победы на Поклонной горе. В ней приняли участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев и руководитель Центрального исполкома Александр Сидякин.

«Помимо той боевой работы, которую ведут наши товарищи на фронте, нужно сделать ещё очень много важных для страны дел. Патриотизм начинается в семье и в школе. Когда я учился в школе, Великая Отечественная война была ещё относительно близко, и мы всё время встречались с ветеранами, в школах были музеи, школы носили имена известных военачальников и просто Героев Советского Союза. Потом это всё подрастворилось, стало таким невнятным, и ощущение единой страны исчезло», — сказал Председатель партии. Чувство принадлежности к одной стране, к одному народу снова возникло совсем недавно — с началом СВО, подчеркнул он.

Специальная военная операция стала народной войной, добавил Председатель партии.

«Поэтому нам нужно будет сделать всё, чтобы поддержка Героев СВО, всех, кто принимает участие в спецоперации, семей раненых и погибших, носила системный и безостановочный характер. Важно, чтобы все государственные обязательства были исполнены до конца. И это — задача государственных структур, нашей правящей партии „Единая Россия“, я надеюсь, что все в этом будут участвовать. В этом направлении нужно работать не только в Год защитника Отечества и не только в связи с 80-летием Победы, а работать системно, выстроить такую систему поддержки, только в этом случае наше государство будет сильным», — добавил он.

Сейчас у нас есть для Победы все, что необходимо, уверен он.

«Наши товарищи говорили о том, как правильно структурировать образование, военно-патриотическое дело, различного рода клубы — все нужно изучить. Всё изменилось, война изменилась. Действительно, почему бы не изучать те же беспилотные системы именно в школе, потому что очевидно, что изменение тактики ведения военных действий должно повлечь и изменение воспитания. Это очень важно. Поэтому и в сфере образования в Год защитника Отечества тоже необходимо какие-то будет провести преобразования», — заявил Дмитрий Медведев.

От Московской области в мероприятии приняли участие более 40 военнослужащих. Возглавляли делегацию подмосковных участников депутат Мособлдумы, ветеран войны в Афганистане Владимир Вшивцев и член Генсовета «Единой России», председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков.

«Главная сила нашего народа сегодня — в неразрывном единстве помыслов и единодушном подходе к воплощению ключевых задач, поставленных Президентом. И благодаря кропотливой, ежедневной работе „Единой России“ на местах, и в частности в Московской области, уже многое сделано для патриотического просвещения. Но останавливаться на достигнутом мы не можем и это подтвердил в своем обращении председатель партии Дмитрий Медведев», — рассказал Владимир Вшивцев.

Кирилл Лосунчуков отметил важность кадровых образовательных программ для военнослужащих, которые возвращаются домой из зоны боевого соприкосновения. Он уверен, что немедленное вовлечение участников СВО в гражданскую работу позитивно скажется в целом на социальной адаптации.

«В Московской области, за неполных 2 месяца работы Ассоциации, подано свыше 200 заявлений на вступление. Уже приняты решения по 37 руководителям местных отделений. Организацию в муниципалитетах Подмосковья будут представлять люди заслуженные, не раз проявившие себя на поле боя, за что удостоены высших государственных наград», — сообщил Кирилл Лосунчуков.

Также Кирилл Лосунчуков подчеркнул, что Московская область уже приступила к реализации региональной программы, аналога федеральной инициативы «Время Героев». Она будет называться «Герои Подмосковья». К отбору участников приступят в марте.

«Образовательная программа стартовала в начале года. Курс был составлен в партнерстве с коллегами из Высшей школы государственного управления РАНХиГС. По аналогии с президентским проектом создается Общественный совет, участники которого будут коллегиально принимать окончательное решение об отборе кандидатов. По результатам обучения планируется дальнейшее поступление слушателей на государственную или муниципальную службу, либо трудоустройство в частные и общественные организации областного и муниципального уровней», — отметил Лосунчуков.