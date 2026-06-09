Дмитрий Медведев: государство должно быть для человека

Зампредседателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что партия руководствуется принципом, что государство должно быть для человека.

«Мы обязаны распространять наши лучшие практики, как в Московском регионе, на все остальные регионы. Именно эту цель ставит перед собой партия последние годы. Это служит выполнению одной из ключевых задач, которую поставил наш президент — свести к минимуму разницу между территориями нашей огромной страны», — сказал Медведев.

Он уточнил, что все ресурсы и возможности, которые дает современная эпоха нужно сделать доступными для всех граждан России, вне зависимости от места проживания.

«Задача амбициозная и непростая, но достижимая», — добавил председатель партии во время пленарного заседания отчетно-программного форума «Единой России» «Есть результат».

По его словам, это было заложено в политическую программу партии от 2021 года, а именно тезис — государство должно быть для человека. Медведев отметил, что для следования этому руководство расширяло границы ранее установленных задач и для их соответствия национальным целям.

Итоговый отчетно-программный форум ЕР проходит в Москве. Его совершенствование цифровых сервисов и механизма предоставления электронных государственных услуг россиянам.

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