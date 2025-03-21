Дмитрий «Гоблин» Пучков: Трамп нам никакой не друг

«Он нам никакой не друг, этот Трамп. Потому что вот эти крики в обществе: „Ну, наконец-то нормальный, ну, наконец-то он нас полюбил“. Русским все время очень важно, нас любят или не любят. И у нас тоже риторика поменялась. Да никому вы нафиг не нужны — ни русские, ни не русские, никому не нужны. Трамп занимается своей собственной страной — Соединенными Штатами Америки. США — это наш враг, без всяких преувеличений», — сказал Пучков.

Он посоветовал открыть национальную доктрину США и почитать про нас, про китайцев, кто мы такие.

«Внезапно можно осознать, что, с точки зрения США, нас быть не должно. Должна быть тут куча мелких княжеств на территории Российской Федерации — вот ими легче управлять, легче поставить нужное правительство и легче бесплатно высасывать отсюда ресурсы. На всякий случай, вдруг кто-то по причине молодости не в курсе — у нас на планете Земля было две мировые войны. Обе мировые войны организовали самые передовые, самые демократичные, самые цивилизованные государства на свете. Почему? Потому что свои экономические проблемы они решают с помощью войны. Вот кризис начался — сейчас мы военную промышленность раскрутим, и все будет хорошо», — рассказал блогер.

Пучков еще раз подчеркнул, что Трамп нам не друг и на данном историческом этапе США не опомнились.

«Они дали украинским нацистам оружие, дали людей, дали боеприпасы, научили, снабдили, натравили на Российскую Федерацию. Ну, получилось… Ну вот, стартап заглох. Поэтому нет смысла больше туда вкладывать деньги. Ну раз вас победить не получилось, ну давай сейчас как-то вот переговорим, посмотрим, как дальше с вами жить», — поделился он.

По его оценке, сейчас Трамп с Владимиром Путиным делят мир, определяя зоны влияния: где чье, кто куда будет ходить, кто куда не будет ходить.

«Что-то разменяют, что-то определяют жестко и строго. Но, глядя на то, как они поговорили о дележе мира, а Владимир Владимирович предложил сыграть в хоккей, уровень дискуссий понятен. Да что-то ты там несешь настолько странное, что с тобой только в хоккей можно поиграть. Я надеюсь, что наш президент стоит крепко и гражданину Трампу объяснит, как должен быть устроен мир», — заключил «Гоблин».

Известный публицист и блогер ответил на вопросы молодежи в рамках программы «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ». Это флагманский проект министерства информации и молодежной политики Московской области. Он представляет собой серию паблик-токов со знаменитыми спикерами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что встречи молодежи с лидерами общественных мнений нужны для того, чтобы представители младшего поколения учились самостоятельно думать и совершать хорошие поступки.

«В любой ситуации находится человек, который привлекает внимание как правило своими поступками, предложениями, когда-то — своей отвагой. Также есть понимание: не сотвори себе кумира. Мне кажется, вот по этой причине нам и нужно знакомство, общение с интересными людьми — не для того, чтобы принять все за чистую монету, а для того, чтобы думать своей головой: „А как бы я сделал?“. А также для того, чтобы учиться доброму и светлому», — сказал губернатор Подмосковья.