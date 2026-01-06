сегодня в 13:19

Дмитриев: США уже приняли решение по Гренландии

Гренландия уже приняла решение по отношению к инициативам, выдвинутым США. Об этом заявил в социальной сети X специальный представитель президента РФ по инвестициям и экономическому взаимодействию с другими государствами, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, пишет «Лента.ру» .

Ранее американский президент Дональд Трамп повторно поднял тему о важности установления контроля США над Гренландией, утверждая, что остров играет ключевую роль для обороноспособности страны.

«Гренландия, похоже, приняла решение — ЕС продолжит делать то, что у вассалов получается лучше всего: „отслеживать ситуацию“ и демонстрировать двойные стандарты», — написал Дмитриев.

Кроме того, Дмитриев задался вопросом, станет ли следующей целью США Канада. Таким образом, спецпредставитель отреагировал на высказывания заместителя руководителя администрации США Стивена Миллера, который выразил сомнения в законности контроля Дании над территорией Гренландии.

